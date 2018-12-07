القاهرة : الجمعة 07 ديسمبر 2018
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الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 01:35 م

"NeuroBloxs".. لعبة ألغاز وإطلاق نار جديدة

NeuroBloxs.. لعبة
أحمد الجهينى
dostor.org/2426105

تخيل أنك تشارك في عمل إطلاق نار وفي نفس الوقت يجب عليك تطبيق المهارات المنطقية والإستراتيجية النموذجية لألعاب الألغاز، حيث تقوم بالتحرك يمينا ويسارًا وتطلق النار على البلاط الملون الذي يسقط عليك، بحيث تدمر ما تريد من هذه البلاطات، وتسمح لأخرى بالسقوط لأسفل لتنضم إلى شبيهاتها، وعندما تتجمع 3 بلاطات ذات لون واحد معا، تحصل على درجات وجوائز.

هذا ما يحدث في لعبة "NeuroBloxs" وهي لعبة جديدة لهواة ألعاب التصويب والألغاز، مناسبة لمن في عمر 3 وما فوق، وفيها يصبح اللاعب مطالب بأمرين فى نفس الوقت: إطلاق النار أو السماح للبلاطات ذات الألوان الواحدة بالتجمع معا في مجموعة أفقية أو رأسية أو قطرية من ثلاث بلاطات أو أكثر.

ومع ذلك لا يمكن الجمع بين البلاطات البيضاء ومن الأفضل إطلاق النار عليها، وإلا ستفقد مساحة للجمع بين البلاطات الملونة الأخرى.

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