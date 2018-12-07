"My Little Riding Champion".. تعلم كيف تحب الخيول

نشرت"Bigben Interactive" لعبة جديدة لهواة الخيل هي "My Little Riding Champion" وتعمل على "Xbox One"، وتدور حول نادي ركوب الخيل في القرية يجتاح إلى الفوز بعدد من المنافسات الرياضية، وعلى اللاعب أن يختار الحصان المفضل لديه، وتدريبه والفوز بالميداليات لهذا النادي، وينطلق إلى عدد كبير من البعثات ويحصل على ملابس ومعدات جديدة.



توفر اللعبة الكثير من الخيول المختلفة للاختيار من بينها، وتعود اللاعب على رعاية وحب الأحصنة وإقامة رابطة عاطفية حقيقية معها، من خلال عالم مفتوح لاستكشاف مع الكثير من الجولات الطويلة، وأكثر من 15 ساعة من اللعب مع التدريب المكثف، والبعثات وركوب الخيل، والعديد من أنواع المسابقات والمكافآت المختلفة.