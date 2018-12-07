الإثنين.. نجوم الفن في مئوية ميلاد "قيثارة الغناء العربي"

يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ تحت الإشراف العام للأستاذ فارس عبد المنعم احتفالية كبرى بمناسبة مرور مائة عام على ميلاد المطربة الراحلة ليلى مراد، في السابعة مساء الإثنين القادم 10 ديسمبر 2018 بمسرح الهناجر بدار الأوبرا المصرية، وسط كوكبة من نجوم الفن والمجتمع والثقافة وبرعاية وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم ورئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي الأستاذ خالد جلال.



ومن المنتظر أن يشارك بالحفل الموسيقار الكبير حلمي بكر، والموسيقار هاني مهنى، والملحن صلاح الشرنوبي، والمطربة الكبيرة عزة بلبع، وسيدة المسرح العربي سميحة أيوب، والقديرات سهير المرشدي؛ وسميرة عبد العزيز، ومديحة حمدي، ورجاء حسين، وآمال رمزي، والكاتب المسرحي الكبير محمد أبو العلا السلاموني.



يتضمن برنامج الحفل عرض فيلم تسجيلي يستعرض المسيرة الفنية للفنانة الراحلة ليلى مراد يعقبه برنامج موسيقي غنائي تقدمه الفرقة الموسيقية الدائمة بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية من أروع أغاني الراحلة ليلى مراد: دويتو "شحات الغرام" غناء أحمد محسن مع أنغام مصطفى، وأغنية "الحب جميل" غناء أحمد محسن، وتغني أنغام مصطفى: "أنا قلبي دليلي"، "يا أعز من عيني"، "أضحك كركر"، "يا مسافر وناسي هواك"، "سنتين وأنا أحايل فيك"، "ماليش أمل في الدنيا دي"، "يا رايحين للنبي الغالي"، مع إهداء السادة الحضور كتيب يتناول رحلة عطاء قيثارة الحب والطرب ليلى مراد إعداد الباحثة الموسيقية رشا عدلي.