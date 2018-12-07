البابا تواضروس: "الدنيا مليانة أخبار تجيب النكد"

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حاول أن تملأ حياتك وحياة من حولك بالفرح، وأجعل حضورك يشيع بهجة، مضيفًا: "الدنيا مليانة أخبار تجيب نكد".



وأضاف بابا الكنيسة الأرثوذكسية، خلال لقائه بشباب كنيسة السيدة العذراء مريم بالفجالة: "خليك سبب فرحة للناس اللي حواليك بروح حلوة وبنظرة باسمه حتى إن كان في ضيق أخرج منه بسرعة"، مؤكدًا أن الجواب اللين يصرف الغضب.