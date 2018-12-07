القاهرة : الجمعة 07 ديسمبر 2018
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09:36 م

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03:46 م

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02:42 م

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12:42 ص

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الكرازة
الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 01:33 م

البابا تواضروس: "الدنيا مليانة أخبار تجيب النكد"

البابا تواضروس
البابا تواضروس
ماريان رسمى_مونيكا جرجس
dostor.org/2426099

قال البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، حاول أن تملأ حياتك وحياة من حولك بالفرح، وأجعل حضورك يشيع بهجة، مضيفًا: "الدنيا مليانة أخبار تجيب نكد".

وأضاف بابا الكنيسة الأرثوذكسية، خلال لقائه بشباب كنيسة السيدة العذراء مريم بالفجالة: "خليك سبب فرحة للناس اللي حواليك بروح حلوة وبنظرة باسمه حتى إن كان في ضيق أخرج منه بسرعة"، مؤكدًا أن الجواب اللين يصرف الغضب.

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