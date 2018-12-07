انتظام الحركة الركابية والجوية بجميع المطارات رغم احوال الطقس

صرح مصدر مسئول بوزارة الطيران المدني، أن الحركة الجوية والركابية بجميع المطارات الرئيسية والإقليمية والسياحية شهدت انتظاما كبيرا في عمليات إقلاع وهبوط الرحلات الجوية سواء الداخلية أو الدولية أو التجارية رغم سوء الأحوال الجوية التي تشهدها محافظات الجمهورية خلال الفترة الحالية، حيث لم تتلقَّ غرف العمليات بتلك المطارات أية إخطارات من جانب شركات الطيران تفيد بإلغاء أو تأجيل وصول أو اقلاع أية رحلات تابعة لهم.



وأضاف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المطارات الاقليمية والسياحية لم تشهد أية تحويل مسارات جوية لطائرات خلال اليومين الماضيية رغم سوء أحوال الطقس، لافتا إلى وضع خطط من جانب تلك المطارات لاستقبال رحلات الهبوط الاضطراري.



وتابع المصدر، أن الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني يتابع يوميا الحركة الجوية والركابية بكافة المطارات المدنية في ظل سوء الأحوال الجوية التي تشهدها البلاد، وتم إعلان حالة الاستنفار والطوارئ القصوى استعدادا لفصل الشتاء والذي يشهد تقلبات جوية سيئة.

