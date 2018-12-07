بالمجان.. الجامع الأزهر يقدم منحة "التعليم الإلكتروني"

يُقدم رواق مكتبة الجامع الأزهر منحة برنامج "التعليم الإلكتروني" (تصميم – إنتاج – إدارة)، تأكيدًا على حرص الأزهر الشريف على مواكبة التطورات التقنية في مجالات التعليم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما يسمح بتعزيز عملية التعلم بشكل معياري جذاب، يحقق الأهداف التعليمية من خلال أحدث الوسائل والإستراتيجيات المعمول بها في مجال التعليم الإلكتروني.



وتتضمن المنحة التدريب على ما يلي: مهارات التصميم التعليمي للمقررات الإلكترونية، ومهارات إنتاج عناصر المحتوى التعليمي الإلكتروني (الوسائط المتعددة) وتشمل البرامج التالية: مهارات معالجة الصوت من خلال برنامج"Adobe Audition CC"، مهارات معالجة الصور التعليمية من خلال برنامج Photoshop



وتتضمن المنحة التدريب على مهارات إنتاج الرسومات الثابة من خلال برنامج "Adobe Illustrator CC"، الرسومات المتحركة من خلال برنامج "Adobe Illustrator CC"، ومهارات إنتاج المحتوى التعليمي التفاعلي من خلال برنامج "Story Line"، نظام إدارة التعلم الإلكتروني "Moodle".



وتقدم المنحة للمدة 48 ساعة تدريبية، بواقع 6 ساعات أسبوعية مجانًا، وتستهدف المنحة طلاب جامعة الأزهر والخريجين المهتمين بالتعليم الإلكتروني، ومعلمي الحاسب الآلي، بالإضافة إلي أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية.







