المغرب تفكك خلية إرهابية في مدينة بني ملال

أعلنت وزارة الداخلية المغربية، اليوم الجمعة، تفكيك خلية إرهابية، مكونة من 6 عناصر ينشطون بمدينة بني ملال.



وأفادت الداخلية المغربية- في بيان أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء- بأنه تم تفكيك خلية إرهابية، تتكون من 6 عناصر ينشطون بمدينة بني ملال، تتراوح أعمارهم بين 24 و37 سنة، يشتبه في موالاتهم لـ"داعش"، وفي الإعداد لهجمات إرهابية بالمملكة.



وأوضح البيان أن العملية أسفرت عن ضبط أجهزة إلكترونية وكتب ومنشورات تحرض على العنف، إضافة إلى أسلحة بيضاء.



وأشار إلى أن البحث الأولي أكد أن أفراد الخلية قاموا بعمليات تجنيد واستقطاب الشباب من أجل تبني مبادئهم الإرهابية، وتنفيذ اعتداءات تستهدف المخالفين لنهجهم، وهو ما يعد خطرًا على الأمن العام وسلامة المواطنين.



وأشار البيان إلى أنه سيتم تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة، فور انتهاء البحث الذي يجري وفق الشروط والضوابط القانونية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.