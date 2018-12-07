برلمانى: ملف القمامة يحتاج تفكير القيادة خارج الصندوق

قال النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن أزمة القمامة أصبحت تتفاقم دون وجود رؤى وتفكير خارج الصندوق، للتخلص من هذه الأزمة وطرح سبل جديدة لإعادة تصنيع الكميات الملقاة في الشوارع والطرق الرئيسية.



وأوضح "الحسينى" في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أن إنشاء شركة قابضة للقمامة لن تحل الأزمة في الشوارع، بل هي جهاز تنظيمي لعمليات ما بعد جمع القمامة من قبل العربات الخاصة بالشركة العامة للنظافة والتجميل، مشيرًا إلى أن هناك أزمة في التعامل مع القمامة في الشوارع ذاتها.