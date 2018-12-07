عودة 345 مصريًا من ليبيا وعبور 311 شاحنة عبر منفذ السلوم

عاد إلى مصر عبر منفذ السلوم البرى 345 مصريًا، بينهم 278 سافروا بصورة شرعية و67 بصورة غير شرعية، كما عبرت 311 شاحنة فى الاتجاهين، خلال ال24 ساعة الماضية.



وقال مدير أمن مطروح اللواء هشام نصر- في بيان اليوم الجمعة- إنه تم إنهاء إجراءات سفر 817 بينهم عبر المنفذ، منهم 231 مصريًا و586 ليبيًا.



وأوضح مدير الأمن أنه تم إنهاء إجراءات مغادرة 128 شاحنة محملة بالبضائع والمواد الغذائية ومواد البناء والرخام من المنفذ متجهة لمنفذ مساعد الليبى، وإنهاء إجراءات وصول 183 شاحنة لتحميل بضائعها من الجانب المصري.