إحباط محاولة تهريب جمركى لمستلزمات طبية بسفاجا بقيمة 262 ألف جنيه
تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة مدحت رجب بالاشتراك مع مباحث ميناء سفاجا من إحباط محاولة تهريب كمية من الأجهزة والمستلزمات الطبية بقيمة 262 ألف جنيه.
وذكر بيان صادر عن جمارك سفاجا اليوم الجمعة، أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش البضائع والركاب القادمين من ميناء ضبا السعودي على العبارة "نما إكسبريس" تم الاشتباه في سائق مصري الجنسية وتم تشكيل لجنة لتفتيش السيارة والأمتعة الشخصية الخاصة به تبين وجود 3920 قسطرة طبية و919 إبرة طبية و70 صمامًا طبيًا ومستلزمات طبية أخرى مخفاة داخل جسم السيارة حيث بلغت التعويضات المستحقة 262 ألف جنيه.
وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضبط جمركي والتحفظ على المضبوطات.