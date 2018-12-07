"عبد الجواد": تيسير المخالفات شرط نجاح قانون التصالح في البناء

قال النائب عاطف عبد الجواد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن المغالاة في قيمة المخالفات بقانون التصالح في مخالفات البناء لن تُجدي مع الشعب المصري الذي اعتاد على المخالفة في كل شيء، مما أدى إلى تراكم أكثر من 2 مليون و800 مخالفة خلال الأربع سنوات الماضية، لذلك فالنسبة والتناسب أفضل طريقة لحساب قيمة المخالفات بالقانون الجديد.



وأضاف "عبد الجواد" في تصريح لـ"الدستور" أن الهدف من قانون التصالح في مخالفات البناء عدم تكبيد المواطنين بالمخالفات، وذلك لضمان التطبيق على أرض الواقع.

