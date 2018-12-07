الأسبوع المقبل.. "زراعة البرلمان" تناقش قانون نقابة الفلاحين

تناقش لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، خلال اجتماعاتها الأسبوع المقبل، برئاسة النائب هشام الشعينى، عددًا من طلبات الإحاطة، أبرزها تحديد أسعار توريد محصول القمح للموسم الزراعي الحالي في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.



وتناقش خلال اجتماعها مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، وآخر مقدم من الحكومة بشأن تحسين وصيانة الأراضى الزراعية.



وتبحث اللجنة طلب إحاطة بشأن عدم اتخاذ إجراءات تقنين أراضي وضع اليد لأهالي منطقة المثلث جنوب محافظة بورسعيد رغم استيفائهم جميع شروط التقنين، وآخر حول عدم الالتزام بتطبيق قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 1317 لسنة 2010 بتحديد مبلغ 22 ألف جنيه للفدان للمواطنين شاملا كافة المصروفات الإدارية لتقنين أوضاعهم.



وتناقش اللجنة خلال اجتماعاتها طلبًا بشأن إهدار المال العام في بعض أعمال التغطيات على جميع الخلجان بمحافظة الشرقية وعدم مطابقتها المواصفات الفنية، وعدم استجابة وزارة الموارد المائية والرى لحل مشكلات ترعتي (المعرقب، ممتاز) بقريتي الناصرية وجرزا مركز العياط بمحافظة الجيزة، وعدم وصول مياه الري لنهايات الترع بسبب توقف أعمال التطهير لبحر نقاليفة بمركز سنورس بمحافظة الفيوم، وعدم صرف إعانات لبعض صيادي البحر الأحمر بسبب غلق موانئ الصيد.