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الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 12:02 م

المركز الإعلامي لـ"الوزراء": "صوتك مسموع" أنهت 2680 شكوى خلال شهر

المركز الإعلامي
المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء
محمد إبراهيم
dostor.org/2425993

أعلن المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، نتائج مبادرة "صوتك مسموع"، التي تنفذها وزارة التنمية المحلية، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، والتي ضمنت حل 2680 مشكلة اشتكى منها مواطنون، وذلك بعد نحو شهر من تدشينها.

وأعلن المركز الإعلامي لرئاسة مجلس الوزراء، نتائج المبادرة خلال الفترة الماضية، من خلال رسم معلوماتي "إنفوجراف" نشره عبر الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء، اليوم الجمعة، عن تلقي المبادرة في أول 5 أسابيع من عملها لألفين و980 شكوى عبر الوسائل المختلفة لإبلاغها للقائمين على إدارة "صوتك مسموع".

وأوضح أنه تم حل 90% من الشكاوى الواردة عبر خدمة الـ"واتس آب"، وعددها و2480 شكوى، و92% من الشكاوى الواردة عبر البريد الإلكتروني وعددها 106 شكاوى، و82% من شكاوى "فيس بوك"، وعددها 237 شكوى، و100% من شكاوى "الخط الساخن"، وعددها 157 شكوى، لافتًا إلى أنه يجري العمل على حل باقي الشكاوى.

وكشف عن قائمة بأكثر 10 محافظات استجابة لشكاوى المواطنين، وهم: (الجيزة، البحيرة، الدقهلية، كفر الشيخ، القليوبية، شمال سيناء، مطروح، أسيوط، المنيا، وجنوب سيناء).

وأكد المركز استمرار عمل المبادرة، وتلقى المواطنين لأي شكاوى متعلقة بالحكم المحلى، والمحافظات والمحليات، وذلك على رقم "01150606783"، على تطبيق "واتس آب" على أن تكون الشكوى مدعومة بالصور، أو عبر الصفحة الرسمية للمبادرة بعنوان "صوتك مسموع"، أوالخط الساخن رقم 15330، أو البريد الإلكتروني "[email protected]".

"صوتك مسموع"، مبادرة تتيح للمواطنين الإبلاغ الفوري عن أي شكاوى أو تجاوزات عبر الموبايل من خلال تطبيق "واتس آب"، أو بريد إلكتروني لتلقي الشكاوي، أو خط ساخن للمبادرة، أو الصفحة الرسمية للمبادرة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

المركز الإعلامي لـ"الوزراء": "صوتك مسموع" أنهت 2680 شكوى خلال شهر
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