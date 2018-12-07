وزير التعليم العالي يعلن إنشاء مشروع "دار مصر" في باريس

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار،وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أنه تم التعاقد بين جمعية بيت مصر وشركة Oskaprod الاستشاري المنفذ لمشروع إنشاء "دار مصر" في المدينة الجامعية الدولية بباريس، ليكون مقرًا لإقامة الطلبة المصريين الدارسين بالجامعات الفرنسية بباريس، وذلك في إطار اتفاقية إنشاء "دار مصر" التي تم توقيعها بين الجانبين المصري والفرنسي خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لباريس أكتوبر الماضي.



وأضاف د. عبدالغفار في تصريح صحفي اليوم، أن المشروع يأتي في إطار العلاقات المتميزة بين مصر وفرنسا، خاصة الثقافية والتعلمية والبحثية، مشيرًا إلى اعتزاز مصر بهذه العلاقات، مثمنا دور الخارجية المصرية وتعاونها الدائم لتوقيع عقد إنشاء هذا المشروع، الذي يعد نافذة حضارية مهمة، تعكس حجم الاهتمام الذي توليه مصر لأبنائها المبتعثين في الخارج.



وأكد الوزير أن هذا المشروع يمثل تعزيزًا لدور مصر الثقافي والتعليمي في الخارج، مشيرًا إلى أنه لن يقتصر دوره على استقبال الطلبة المصريين الدراسين في فرنسا، بل يمتد ليصبح نقطة التقاء للنشاط الثقافي والحضاري المصري بباريس، بالإضافة إلى دوره المهم في تذليل كافة العقبات التي تواجه الطلبة والباحثين المصريين لتوفير المسكن اللائق لهم، وأنه من المنتظر الانتهاء من هذا المشروع بعد أربع سنوات.