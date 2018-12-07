مدرب يركع أمام الحكم لزيادة الوقت البديل عن الضائع (فيديو)

في واقعة غريبة من نوعها ركع مدرب "تسيسكا صوفيا"، أمام "لودوغوريتس"، أثناء مباراته أمس ضمن الجولة الـ16 من منافسات الدوري البلغاري لكرة القدم.



وركع الإنجليزي نيستور إلمايسترو على ركبتيه طالبًا من الحكم زيادة الوقت البديل عن الضائع، الذي برأيه يجب أن يكون أكثر من دقيقتين، خصوصًا أن فريقه كان يلعب بزيادة عددية بعد طرد أحد لاعبي الفريق المنافس في الدقائق الأخيرة من المباراة، ولديه أفضلية تسجيل هدف الفوز في حال اللعب لفترة أطول.



وبهذا التعادل، فشل تسيسكا الوصيف في تقليص فارق النقاط الست الذي يفصله عن المتصدر لودوغوريتس.