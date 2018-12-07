الأمين العام يحدد 3 أهداف للمشاورات اليمنية

حدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش- خلال افتتاح المشاورات اليمنية في ستوكهولم- ثلاثة أهداف تتمثل في إجراءات بناء الثقة عبر مناقشة تنفيذ اتفاق إطلاق الأسرى، وفتح مطار صنعاء، والدفع بالجانب الاقتصادى، وثانيًا خفض التصعيد، وأخيرًا التوصل إلى إطار عمل عام للتسوية.



واعتبر مارتن جريفيث، أن هذه المشاورات التي تعقد لأول مرة منذ مشاورات الكويت تمثل فرصة شديدة الأهمية، وفي الأيام المقبلة ستكون أمامنا فرصة شديدة الأهمية لإعطاء زخم لعملية السلام.



ولفت إلى أن موضوع تنفيذ اتفاق إطلاق سراح أكثر من 3 آلاف معتقل من الجانبين حظي باهتمام في اليوم الأول من المشاورات، وذلك بعدما وقع الجانبان الاتفاق في وقت سابق.



وقال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، الذي يرأس وفد الحكومة، إن الفريق الحكومي مصر على البدء بإجراءات بناء الثقة، مشيرًا إلى أن مرحلة التوقيع تمت، لكننا نريد بحث مسألة تنفيذها.



وشدد "اليماني" على أولوية الأمني على السياسي، قائلًا "إنه على الحوثيين الالتزام بتنفيذ الإجراءات الأمنية والعسكرية، وضمنها تسليم الصواريخ الباليستية وجميع الأسلحة المتوسطة والثقيلة قبل الخوض في الحل السياسي".

