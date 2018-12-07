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الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 11:54 ص

أحمد مكى يكشف كواليس فيلمه عن الإمام الشافعى

أحمد مكي
أحمد مكي
محمد مجدي
dostor.org/2425986

ينتظر الفنان أحمد مكي، العودة من جديد للشاشة العملاقة من خلال عمل سينمائي، يتم التحضير له هذه الأيام وكتابة أحداثه، بعدما استقر مكي على فكرته الأساسية.

وأعلن "مكي" - خلال لقائه بالإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم منى الشاذلي"- أنه يعشق الإمام الشافعي ثالث الأئمة الأربعه ومؤسس علم أصول الفقه، باعتباره شخصًا يتسم بالذكاء الكوميدي وهو إنسان عادل على حد وصف مكي.

وختم مكي حديثه قائلًا: "من كثرة حبي فيه سيكون عملي السينمائي المقبل حول أحد أبياته الشعرية التي بها الكثير من الدراما الاجتماعية والكوميديا".

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