أحمد مكى يكشف كواليس فيلمه عن الإمام الشافعى

ينتظر الفنان أحمد مكي، العودة من جديد للشاشة العملاقة من خلال عمل سينمائي، يتم التحضير له هذه الأيام وكتابة أحداثه، بعدما استقر مكي على فكرته الأساسية.



وأعلن "مكي" - خلال لقائه بالإعلامية منى الشاذلي في برنامج "معكم منى الشاذلي"- أنه يعشق الإمام الشافعي ثالث الأئمة الأربعه ومؤسس علم أصول الفقه، باعتباره شخصًا يتسم بالذكاء الكوميدي وهو إنسان عادل على حد وصف مكي.



وختم مكي حديثه قائلًا: "من كثرة حبي فيه سيكون عملي السينمائي المقبل حول أحد أبياته الشعرية التي بها الكثير من الدراما الاجتماعية والكوميديا".



