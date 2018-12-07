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الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 11:48 ص

موسكو: ملتزمون باتفاقية الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى

دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف
dostor.org/2425982

أعلن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الجمعة، التزامها باتفاقية الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى، وعدم انتهاكها لها.

وقال بيسكوف، فى تصريحات صحفية: "يمكنني أن أؤكد لكم، كما سبق أن صرحنا مرارا، أن روسيا لم تنتهك ولا تنتهك معاهدة الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى وتعتزم الالتزام بها".

وتابع: "فيما يخص جميع المسائل التقنية، يمكنكم الحصول على هذه المعلومات في الرد الصادر على بيان الخارجية الأمريكية من وزارة الخارجية الروسية أو وزارة الدفاع".

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