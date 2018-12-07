القاهرة : الجمعة 07 ديسمبر 2018
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الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 11:48 ص

"الموسيقى الراقصة والمنازل الحية".. عزة فهمى تحتفى بالنوبة

عزة فهمي
عزة فهمي
غادة موسى
dostor.org/2425981

تميزت من خلال الحرف اليدوية، كفن بالغ الصعوبة، شديد الدقة، فاستطاعت أن تقدم لمصر والعالم قطعًا من الحلى اليدوية، تمثل كل واحدة منها جوهرة نفيسة لا تقدر بثمن، فأخذتها جواهرها نحو العالمية، إنها المصممة المصرية عزة فهمى.

وعرضت عزة فهمى؛ مؤخرًا؛ عبر صفحتها على "فيسبوك" مجموعة جديدة لها من أجل الاحتفاء بالتراث النوبي، وضعت فيها دراستها لتلك الثقافة بكلية الفنون الجميلة، فأضافت إليها لمسات "فنية"، و"نسائية".

تؤكد "عزة" عبر تصميماتها شغفها باكتشاف منابع الحياة بالجنوب البعيد، حيث عبر خاتم المجموعة الجديدة عن زينة النوبيين، وزخارف منازلهم لجذب الناس والترحيب بهم من خلال الأطباق الحية والموسيقى العرقية، حيث تصل إلى الشواطئ الرملية في قريتهم بالقوارب، لتحييها الجمال المزينة للتجول في الأزقة الرملية في القرية".

وعادة ما تعتمد عزة فهمي عند إطلاق مجموعة جديدة على سرد قصص بعينها خاصة بالمكان والزمان، والموديل، ولذلك اعتمدت على فتاة صغيرة تضع الحناء التقليدية، حيث وصفتها بأنها رموز سرية للازدهار والحب والولاء والخصوبة والحظ الجيد.

"الموسيقى الراقصة والمنازل الحية".. عزة فهمى تحتفى بالنوبة
"الموسيقى الراقصة والمنازل الحية".. عزة فهمى تحتفى بالنوبة
"الموسيقى الراقصة والمنازل الحية".. عزة فهمى تحتفى بالنوبة
"الموسيقى الراقصة والمنازل الحية".. عزة فهمى تحتفى بالنوبة
"الموسيقى الراقصة والمنازل الحية".. عزة فهمى تحتفى بالنوبة
"الموسيقى الراقصة والمنازل الحية".. عزة فهمى تحتفى بالنوبة
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