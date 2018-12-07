غدًا.. مؤلفات وسوليست وقيادة دنماركية مع السيمفونى بالأوبرا

يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني، في الثامنة مساء غد السبت، حفلا بعنوان "أصوات من الشمال" يقام بالتعاون مع سفارة الدانمارك فى مصر بمشاركة مواطناها المايسترو بيتر ايترب لارسين والسوبرانو جولي ميرا مع عازف الفلوت مينا غبريال والباريتون رضا الوكيل وذلك على المسرح الكبير.



يتضمن البرنامج جولة فى أعمال الموسيقار الدنماركى الشهير كارل نيلسن منها خمسة قصائد، كونشيرتو الفلوت والأوركسترا والسيمفونية الثالثة.



يشار إلى أن كارل نيلسن مؤلف وقائد فرقة موسيقية وعازف كمان، ولد في 9 يونيو 1865 ويعد أحد أفضل الموسيقيين فى العالم خلال القرن العشرين، أثبت قدراته الموسيقية في سن مبكرة حيث شارك فى بداياته مع فرقة عسكرية قبل التحاقه بالمعهد الملكي بكوبنهاجن، عمل فى مجال التدريس بالأكاديمية الملكية الدنماركية للموسيقى حتى وفاته، انعكست الصعوبات العديدة التى واجهها خلال حياته على مؤلفاته التى كتبها فى الفترة من 1897 و1904، وضع العديد من الأعمال فى مختلف القوالب الكلاسيكية منها السيمفونيات – الكونشيرتو – الأوبرا وتعد مؤلفاته جزءً أصيلا من التراث فى الدنمارك، وتوفي في 3 أكتوبر عام 1931.