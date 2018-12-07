القاهرة : الجمعة 07 ديسمبر 2018
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"الحرازين" يدعو "حماس" للتجاوب مع الجهود المصرية وتحقيق المصالحة
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علا القبرصى: مصر تحت قيادة السيسى حريصة على التعاون مع الدول الإفريقية
09:36 م

"الرقم الصحيح".. فيلم وثائقي عن "تاريخ الحضارة الإنسانية في مصر"
05:11 م

عصام عبدالفتاح: لن نطبق «تقنية الفيديو» هذا الموسم وفقًا لتعليمات «فيفا»
03:46 م

السيسى يؤكد اهتمام مصر بتصنيع السيارات الكهربائية وذاتية القيادة
03:38 م

مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على مشروع قانون الجمارك
03:22 م

أوبك تتفق على خفض إنتاج النفط

02:44 م

الاحتلال يمنع محافظ القدس من دخول الضفة لـ6 أشهر
02:42 م

رئيس الوزراء يشهد اتفاقًا مع الشركة الأولى في العالم بمجال الشبكات
11:31 ص

"روائع كوكب الشرق" فى أمسية فنية بمكتبة القاهرة الكبرى
12:42 ص

ليفربول يجتاز بيرنلى بثلاثية.. وتشيلسى يسقط أمام وولفرهامبتون
10:34 م

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الثقافة
الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 11:47 ص

غدًا.. مؤلفات وسوليست وقيادة دنماركية مع السيمفونى بالأوبرا

غدًا.. مؤلفات وسوليست
جمال عاشور
dostor.org/2425978

يقدم أوركسترا القاهرة السيمفوني، في الثامنة مساء غد السبت، حفلا بعنوان "أصوات من الشمال" يقام بالتعاون مع سفارة الدانمارك فى مصر بمشاركة مواطناها المايسترو بيتر ايترب لارسين والسوبرانو جولي ميرا مع عازف الفلوت مينا غبريال والباريتون رضا الوكيل وذلك على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج جولة فى أعمال الموسيقار الدنماركى الشهير كارل نيلسن منها خمسة قصائد، كونشيرتو الفلوت والأوركسترا والسيمفونية الثالثة.

يشار إلى أن كارل نيلسن مؤلف وقائد فرقة موسيقية وعازف كمان، ولد في 9 يونيو 1865 ويعد أحد أفضل الموسيقيين فى العالم خلال القرن العشرين، أثبت قدراته الموسيقية في سن مبكرة حيث شارك فى بداياته مع فرقة عسكرية قبل التحاقه بالمعهد الملكي بكوبنهاجن، عمل فى مجال التدريس بالأكاديمية الملكية الدنماركية للموسيقى حتى وفاته، انعكست الصعوبات العديدة التى واجهها خلال حياته على مؤلفاته التى كتبها فى الفترة من 1897 و1904، وضع العديد من الأعمال فى مختلف القوالب الكلاسيكية منها السيمفونيات – الكونشيرتو – الأوبرا وتعد مؤلفاته جزءً أصيلا من التراث فى الدنمارك، وتوفي في 3 أكتوبر عام 1931.

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