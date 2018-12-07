الحوثيون يخترقون الهدنة في الحديدة بالتزامن مع محادثات ستوكهولم

تزامن انطلاق محادثات العاصمة السويدية، ستوكهولم، لوقف الحرب في اليمن، اختراق ميليشيا الحوثي الانقلابية الهدنة المعلنة في الحديدة، واستهداف مركز سيتي ماكس التجاري، مما أسفر عن تدمير المركز واحتراقه بالكامل.



يأتي ذلك في محاولة لاستمرار الحوثيين في عرقلتهم المحادثات، ومحاولة القفز على إجراءات بناء الثقة المفقودة، وفق أجندته.



وأشارت قناة "العربية" إلى أن الميليشيات الحوثية اخترقت الهدنة في الحديدة، مشيرة إلى أنها تسعى إلى اتساع دائرة العنف، وشملت عددًا من منازل المدنيين التي قصفها الانقلابيون بقذائف الهاون، وبشكل عشوائي في مديرة التحتيا، ما أدى إلى تدميرها ونهب محتوياتها.