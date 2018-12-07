أحمد البارقى يستعد للموسم الثالث من "لفة المملكة" على "MBC"

يستعد مقدم البرامج السعودى أحمد البارقي، لتجهيزات الموسم الثالث من برنامج "لفة المملكة" على "MBC"، والذي يقوم بمناقشة عدد من القضايا المهمة ويسلط الضوء على المشاريع واستثمارات رجال الأعمال المفيدة في جميع أنحاء الوطن العربي.



وأكد "البارقى"، أن نجاح الموسمين الماضيين للبرنامج هو ما شجعنا للتحضير للموسم الثالث، متمنيًا نجاحًا أكبر، مشيرًا إلى أنه سيضيف عددًا من الفقرات الجديدة فى البرنامج الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعى، متمنيًا أن ينال إعجاب الجمهور.



يُذكر أن أحمد البارقي ترجع أصوله إلى محافظة بارق التابعة لمنطقة عسير جنوب المملكة العربية السعودية، التي تشتهر بالعديد من المناظر الخلابة والطبيعة الساحرة، ويشتهر بلهجته الجنوبية في مواقع التواصل الاجتماعي، ويحرص على تعليمها لمُتابعيه عبر سناب شات، كما أنه عضو فى جمعيات عدة لدعم الأطفال مُحاربي السرطان، ويشارك في أعمال التطوع والعديد من المشاركات المجتمعية.