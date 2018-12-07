7 ملايين دولار من مؤسسة التمويل الدولية لشركتين فى مصر ونيجيريا

أعلنت مؤسسة التمويل الدولية، عن استثمارها مبلغ 7 ملايين دولار فى شركتين مصرية ونيجيرية، فى إطار دعمها لريادة الأعمال.



وقالت المؤسسة، فى بيان صحفى اليوم الجمعة، إنه سيتم استثمار مبلغ مليون دولار فى إحدى الشركات المصرية التى تخدم القطاع الطبى فى مصر والسعودية والأردن.



من جانبه أكد فيليب لو هور الرئيس التنفيذى للمؤسسة، أن الشركات الناشئة لديها القدرة على دفع عجلة الابتكار فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.



جدير بالذكر أن مؤسسة التمويل الدولية استثمرت 100 مليون دولار فى شركات بشمال أفريقيا والشرق الأوسط.