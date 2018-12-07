"ثقافة الإسكندرية" تناقش الإرهاب والتعصب الفكري

‏‎أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة محاضرة تحت عنوان "الإرهاب ومرض التشدد والتعصب الفكري" بمكتبة النزهة التابعة لفرع ثقافة الإسكندرية ألقاها الشيخ محمد جلال حمودة من المجمع الأزهري بسموحة، تحدث خلالها عن ضرورة ترسيخ أساسيات تقبل الاختلاف ومبادئ التسامح بين أفراد المجتمع والبعد عن الحكم على الأشخاص ظاهريا، فالإنسان غير مطلع على دواخل الأمور فالله سبحانه وتعالى وحده المنوط به محاسبة البشر.



أعقب ذلك ورشة فنية لعمل لوحة تعبر عن الوحدة الوطنية قام بالتدريب فيها أخصائي الفنون التشكيلية بالمكتبة.



وفي سياق متصل أقامت مكتبة البصرة محاضرة بعنوان "الأمن في الإسلام" ألقاها م. مصطفى إبراهيم، ناقش خلالها مفهوم الأمن في القرآن الكريم وأهميته في حياة الفرد والمجتمع.



من ناحية أخرى عقد قصر ثقافة برج العرب ندوة بعنوان "مشروعات التنمية في محافظتي" ألقاها سيد نصار مدير جهاز تنمية المشروعات ببرج العرب الجديدة، تحدث خلالها عن أهم المشروعات القومية بالإسكندرية وتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي نحو دعم المشروعات الصغيرة وتيسير القروض للشاب أو المرأة لتنمية هذه المشروعات، كما قدم نماذج لمصانع ببرج العرب أصبحت مصانع كبيرة تستورد وتصدر للخارج.



كما تجدد اللقاء الأسبوعي لورشة الخياطة والتفصيل، قامت خلالها المدربة رجاء إبراهيم بتدريب الرواد على كيفية تفصيل الملابس.