القاهرة : الجمعة 07 ديسمبر 2018
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09:36 م

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05:11 م

عصام عبدالفتاح: لن نطبق «تقنية الفيديو» هذا الموسم وفقًا لتعليمات «فيفا»
03:46 م

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مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على مشروع قانون الجمارك
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أوبك تتفق على خفض إنتاج النفط

02:44 م

الاحتلال يمنع محافظ القدس من دخول الضفة لـ6 أشهر
02:42 م

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11:31 ص

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12:42 ص

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10:34 م

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الأبراج اليوم
الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 10:35 ص

حظك اليوم.. برج الحوت الجمعة 7 ديسمبر

برج الحوت
برج الحوت
dostor.org/2425906

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك، اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الحوت قالت:

مهنيًا: القمر الجديد في القوس، أي في أعلى نقطة بالدائرة الفلكية غير مناسب لك، كما أن التقاء المريخ ونبتون يجعل الأجواء مكهربة تضطر إلى مواجهة بعض الناس، وترى نفسك أمام مشادة كلامية أو موقع متنازع عليه مع مسؤول في العمل في هذا اليوم الذي يدعو إلى القلق والحذر.
عاطفيًا: الحبيب بحاجة ماسة إليك، وأنت لا تمنحه الوقت الكافي ما قد يشعره بالإحباط، تدارك الأمور.
صحيًا: تجد أن كل الظروف مؤاتية لتحسين وضعك الصحي، وعليك الاستفادة قدر الإمكان من هذا الواقع.

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