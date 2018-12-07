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الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 10:30 ص

"لافروف" يدعو مجلس الأمن للمساعدة في تسوية القضية القبرصية

لافروف
لافروف
أ ش أ
dostor.org/2425899

دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، مجلس الأمن الدولي للمساعدة في تسوية القضية القبرصية، وذلك من خلال تكريس أعضاء المجلس الدائمين لجهودهم بشأن التوصل لحل نهائي في القضية.

وقال "لافروف" خلال تصريحات صحفية، أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية، اليوم الجمعة، "إننا ما زلنا ملتزمون بإيجاد حل شامل وعادل وراسخ وقابل للتطبيق بشأن القضية القبرصية".

وأضاف: أن بلاده تعارض محاولات تقديم حلول جاهزة ومصطنعة لخلق جداول زمنية مؤقتة على الأطراف المتنازعة، مضيفًا: أن مبادرة روسيا لإشراك جميع الأعضاء الدائمين فى مجلس الأمن الدولي لوضع حل نهائى يتعلق بالجوانب القضية القبرصية، يشير إلى أن القضية مازالت مطروحة على مائدة الحوار.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تقسيم قبرص منذ عام 1974، عندما غزتها تركيا واحتلت الثلث الشمالي من الجزيرة، وفشلت حتى الآن جميع الجولات المتكررة لمحادثات السلام التي ترعاها الأمم المتحدة في التوصل إلى حل يعيد توحيد الجزيرة، وكانت الجولة الأخيرة من المفاوضات قد تمت في شهر يوليو عام 2017 في منتجع كران مونتانا في سويسرا.

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