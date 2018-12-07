برج العذراء.. حظك الجمعة 7 ديسمبر

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك، اليوم الجمعة، وفيما يخص برج العذراء قالت:



مهنيًا: القمر الجديد في برج القوس يعاكس نبتون في الحوت، يحيي قضية علاقة مهنية أو شخصية تزعجك ويجعلك مجبرًا على الإذعان لبعض الشروط، والأجواء ليست سهلة حاذر من التحديات والمنافسات أن خصمك أقوى منك.



عاطفيًا: يوم من البرودة في العلاقة بالشريك، لكن الأيام المقبلة تشهد تبدلًا سريعًا نحو مزيد من التواصل الإيجابي.



صحيًا: اختر ما يناسبك من الاقتراحات المطروحة أمامك لمساعدتك على تحسين وضعك الصحي.



