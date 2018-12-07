وزيرة التخطيط تلتقي مسئولي الوزارة لمتابعة خطة الإصلاح الإداري

حثت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري؛ على تطور العمل في عدد من الملفات الهامة والمتعلقة بخطة الإصلاح الإداري، ومتابعة تنفيذ خطة الوزارة وقياس ماتم إنجازه بالمشروعات المهمة؛ والتي تختص وزارة التخطيط بمتابعة تنفيذها والعمل فيها.



جاء ذلك صباح اليوم بحضور؛ المهندسة غاده لبيب نائب الوزيرة للإصلاح الإداري، والدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي للمعهد القومي للإدارة، والمهندس أشرف عبدالحفيظ مساعد الوزيرة لشئون قواعد البيانات والخدمات الحكومية، وعدد من مسئولي ومديري المشروعات الكبري بالوزارة.



وأوضحت "السعيد"، في بيان صحفي اليوم الجمعة، أن هذا الاجتماع يأتي في إطار حرص وزارة التخطيط علي القيام بدورها المنوط بها تنفيذه من حيث المتابعة والإصلاح الإداري ومتابعة التحديات التي قد تواجه تنفيذ الخطط الاستراتيجية الوطنية وذلك لإيجاد حلول لدعم تلك الخطط والتغلب علي المعوقات التي تواجهها.



وناقشت السعيد ما يخص تطور العمل داخل الوحدات الإدارية الثلاث المستحدثة والمتضمنة وحدات الموارد البشرية والمراجعة الداخلية ووحدة التخطيط الاستراتيجي ومتابعة السياسات والهيكل التنظيمي لها، فضلًا عن تطبيق نظام الموارد البشرية الإلكتروني المتقدم.



وتابعت عرضًا لما تم تنظيمه من برامج وورش تدريبية لتأهيل العاملين بتلك الوحدات، كما ناقشت مع الحضور خطة بناء القدرات مشيرة إلى دور المعهد القومي للإدارة في تنفيذ تلك الخطة، ومتابعة ماتم بها وذلك باعتباره الذراع التدريبية لوزارة التخطيط.



وأكدت السعيد خلال الاجتماع أهمية التركيز علي محور بناء القدرات باعتباره المحور الأهم بخطة الإصلاح الإداري وبرنامج الحكومة، مشيرة إلي أن الاستثمار في البشر أصبح توجهًا عامًا لدي الحكومة في الوقت الحالي، وأن الدولة استطاعت مؤخرًا تنفيذ عدد من البرامج وانشاء مجموعه من الأكاديميات وعقد العديد من البروتوكلات التي تهدف بشكل اساسي في بناء القدرات، تنفيذًا لمبدأ الاستثمار في البشر والتي توليه القيادة السياسية اهتمامًا خاصًا وعلي رأسه الاهتمام ببناء قدرات الشباب من جهه والمرأه من جهة أخرى.



كما تناولت وزيرة التخطيط الحديث حول برنامج "وطني 2030" في إطار متابعة خطة بناء القدرات مشيرة إلى أن البرنامج الذي اطلقته الوزارة في سبتمبر الماضي استهدف تدريب 3500 من قيادات الوزارات بالقطاع الحكومي، ليستمر تنفيذه على مدي ثمانية أشهر لتدريب حوالي 400 متدرب شهريا.