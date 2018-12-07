القاهرة : الجمعة 07 ديسمبر 2018
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الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 10:25 ص

غلق ميناء شرم الشيخ البحري

غلق ميناء شرم الشيخ
غلق ميناء شرم الشيخ
علا غزال
dostor.org/2425888

أعلنت هيئة موانيء البحر الأحمر صباح اليوم؛ إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء في تمام التاسعة صباحا، نظرا لسوء الأحوال الجومائية وشدة الرياح التي تتراوح ما بين 17-21 عقدة جنوبية غربية وارتفاع الأمواج ما بين 2-3 مترا والضغط 1014 درجة وحالة البحر مضطربة جدا.

أصدر اللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر تعليمات صارمة بإيقاف كافة الأنشطة البحرية وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية وسلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.

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