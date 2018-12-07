غلق ميناء شرم الشيخ البحري

أعلنت هيئة موانيء البحر الأحمر صباح اليوم؛ إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري بمحافظة جنوب سيناء في تمام التاسعة صباحا، نظرا لسوء الأحوال الجومائية وشدة الرياح التي تتراوح ما بين 17-21 عقدة جنوبية غربية وارتفاع الأمواج ما بين 2-3 مترا والضغط 1014 درجة وحالة البحر مضطربة جدا.



أصدر اللواء هشام أبو سنة رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر تعليمات صارمة بإيقاف كافة الأنشطة البحرية وذلك على الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية وسلامة الأرواح والممتلكات الخاصة والعامة.