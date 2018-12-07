حظك اليوم.. برج الجوزاء الجمعة 7 ديسمبر

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك، اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الجوزاء قالت:



مهنيًا: تتأثر سلبا من التقاء الشمس والقمر في القوس ومن اقتران المريخ ونبتون في الحوت ما يولد في نفسك الحيرة بالنسبة إلى خيار أو قرار يجب أن تتخذه لتواجه بعض الخصوم، انتبه من المزاجية والتقلبات وتجنب التسرع في إطلاق الأحكام على الآخرين.



عاطفيًا: أدعوك إلى عدم إحراج الحبيب هذا اليوم لأنه غير مرتاح نفسيًا، وحاول أن تتفهم ما يعانيه.



صحيًا: خطران غير مباشران يهددانك اليوم نابعان من توترات نفسية وعصبية، لكن لا داعي إلى القلق.