برج الحمل.. تعرف على حظك الجمعة 7 ديسمبر

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك، اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الحمل قالت:



مهنيًا: القمر الجديد في برج القوس الصديق يلتقي مع الشمس أمر مناسب جدًا، يجعلك من الأبراج الأكثر حظًا، ويعلن عن تعاون يحصل مع بعض الجماعات، وعن مساعدة تأتيك في الوقت المناسب.



عاطفيًا: تعيش جوًا ضاغطًا جدًا على الصعيد العاطفي، لكنك في الوقت عينه تتعلّم أمثولة في الانضباط والمسؤولية والتحمّل.



صحيًا: عندما تغادر مركز عملك فكر مباشرة في التوجه إلى أي ناد رياضي للاسترخاء والتخلص من المشاكل التي واجهتك.