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الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 10:19 ص

كل ما تود معرفته عن منظار القنوات المرارية

الدكتور أحمد غلوش
الدكتور أحمد غلوش
شيماء دهب
dostor.org/2425877

قال الدكتور أحمد غلوش استشاري ورئيس قسم الجهاز الهضمي والكبد والمناظير بمستشفى الشرطة بالعجوزة، وعضو الجمعية الأوروبية لدارسة أمراض الكبد، إن منظار القنوات المرارية هو أنبوب رفيع أملس مرن، في طرفه كاميرا جانبية لفحص وتشخيص وعلاج القنوات المرارية عن طريق الفم.

وأوضح الحالات التي تستدعي إجراء منظار القنوات المرارية، مشيرا إلى حالات الصفراء الانسدادية لتشخيص السبب والعلاج.

ولفت الدكتور إلى اختلاف أشكال للعلاج مثل: تركيب دعامة بلاستيكية، أو دعامة معدنية داخل القنوات المرارية، أو توسيع القناة المرارية بواسطة البالون، أو استخراج حصوات من داخل القناة المرارية، أو أخذ عينات من القناه المرارية للتحليل.

وأوضح أن المريض لن يشعر بأي شيء أثناء عمل المناظير، حيث إن طرق عمل المناظير تغيرت ويتم عمله بعد إعطاء المريض منوم.

وأكد أن المناظير بصفة عامة لن تؤذي المريض ولن تسبب له أي مشاكل بعد إجرائه، لأن المناظير المستخدمة حاليا متطورة جدا وعلى أعلى مستوى والمنظار ناعم ورفيع، وباستخدامه بواسطة الطبيب المتمكن لا ينتج عنه مشاكل للمريض، ولكن يوجد بعض الأعراض الجانبية التي يتم شرحها للمريض قبل المنظار.

تابع "غلوش"، إذا كان التعقيم غير مكتمل ولم يتم بشكل سليم من الممكن أن ينقل أمراض، ولكن في المراكز المتطورة التعقيم يتم اتوماتيكيا بواسطة ماكينة تعقيم متقدمة تضمن سلامة المنظار وتعقيمه بشكل صحيح.

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