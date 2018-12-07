"قومي المرأة" بالإسكندرية ينظم عدة فعاليات ضمن حملة الـ16 يوم

استقبل حى بشاير الخير بمنطقة غيط العنب بمحافظة الإسكندرية فعاليات حملة الـ 16 يوم من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، حيث نظمت لجنة التعليم بالمجلس القومى للمرأة بالتعاون مع محافظة الإسكندرية وفرع المجلس بالمحافظة، ندوة بعنوان " المرأة في مجتمع آمن " وذلك بحضور عددًا من سيدات المنطقة.



وافتتحت اللقاء الدكتورة هند حنفى عضو المجلس والمقررة المناوبة للجنة التعليم بالمجلس والرئيس الأسبق لجامعة الإسكندرية بالتأكيد على أن العنف ضد المرأة قضية هامة للغاية للمجتمع، حيث أن المرأة تتعرض إلى العديد من أشكال العنف سواء بدنى أو معنوى وفى نطاق الأسرة أو فى مجال العمل وغيرها، مؤكدة على أهمية توعية المجتمع بمناهضة جميع أشكال العنف والتمييز ضد المرأة.



وأكدت الدكتورة سامية قدرى عضو لجنة التعليم على أهمية التنشئة الاجتماعية واتباع الأساليب التربوية التى تحد من العنف ضد المرأة، فيما أشار الدكتور محمد بهاء شوكت خبير الصحة الإنجابية إلى أن الموضوعات المتعلقة بالانجاب وفترة الحمل احيانا تكون أحد أسباب العنف ضد المرأة.



كما أكدت الشيماء إسماعيل عضو لجنة التعليم، أن قضية النوع الاجتماعى والتمييز لها دور كبير فى العنف الممارس ضد السيدات، موضحة أن هناك جرائم إلكترونية تمارس ضد المرأة والطفل ويجب مكافحتها لحماية المجتمع.