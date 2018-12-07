"الزراعة" تواصل جهودها لمواجهة الأمطار والسيول في المحافظات

واصلت وزارة الزراعة، واستصلاح الأراضي، استعداداتها لمواجهة الأمطار والسيول في مختلف المحافظات، من خلال غرف عمليات وتجهيز معدات صرف المياه.



وقال تقرير للوزارة، إن حالة الطوارئ فرضت في 27 مديرية زراعية بمختلف المحافظات وخاصة الساحل الشمالي والمحافظات الحدودية، وتم تنفيذ عدد من الإجراءات التنفيذية لمواجهة هطول الأمطار والسيول، وتفعيل عمل غرف عمليات إدارة الازمات وتلقى البلاغات، ونشر جميع معدات جهاز تحسين الأراضى، ولجان مرورية متخصصة لتوعية المزارعين بمخاطر الأمطار.