تشكيل لجنة لوضع خطة نقل التنظيم والإدارة للعاصمة الإدارية الجديدة

أصدر الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، قرارا بتشكيل لجنة لوضع خطة انتقال الجهاز والعاملين به إلى مقره بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وتكليفها بإتخاذ الإجراءات والتدابير الخاصة بالاستعداد للانتقال المرن للمقر الجديد.



واستند رئيس الجهاز إلى اللجنة مهمة وضع تصور شامل لاحتياجات مبنى الجهاز الجديد، من أجل ضمان نجاح عملية الانتقال، على أن تتضمن محاور خطة النقل محور الخدمات المالية والإدارية، ومحور نظم المعلومات وهو المتعلق بأعمال البنية التكنولوجية للمبني، ومحور الموارد البشرية والخاص بالأمور المتعلقة بالعاملين من حيث أعدادهم ومسمياتهم الوظيفية وملفاتهم، مشددا على ضرورة وضع برنامج زمني محدد للنقل.



يذكر أن وفدا من قيادات الجهاز برئاسة الدكتور صالح الشيخ، قام بزيارة إلى مقر الجهاز بالعاصمة الإدارية نهاية الشهر الماضي، واستمعوا لشرح تفصيلي من أحد المهندسين العاملين بالموقع عن المبنى، حيث يتكون من 7 أدوار يخدمهم عدد 2 "بدروم" كساحة لانتظار السيارات، وتم تصميمه بشكل يراعي مرونة العمل الحكومي مدعوما بأحدث الوسائل التكنولوجية، مع مراعاة اي توسعات مستقبليه سواء في عدد العاملين أو إضافة أقسام جديدة بالجهاز.