القاهرة : الجمعة 07 ديسمبر 2018
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سياسي
الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 10:11 ص

"أنا إنسان" تنافس على جائزة أفضل مبادرة مجتمعية عربية في 2018

أنا إنسان تنافس على
محمد الشريف
dostor.org/2425870

قدمت مبادرة "أنا إنسان" بمؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، أوراقها للجنة المنظمة لمؤتمر الإنجاز والإبداع والتميز الذي تنظمه مؤسسة المنجزين العرب، فى الفترة من 28 إلى 31 ديسمبر 2018 بالقاهرة، للمنافسة على لقب أفضل مبادرة مجتمعية على مستوى الوطن العربي.

يذكر أن مؤتمر الإنجاز والإبداع والتميز يهدف إلى تسليط الضوء على التجارب الناجحة في الإبداع والابتكار والتميز في مجال المسئولية المجتمعية، ويشارك فيه عدد كبير من المؤسسات المجتمعية والشخصيات العامة على مستوى الوطن العام، كما يلقى المؤتمر الضوء هذا العام على انجازات وإبداعات ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر والوطن العربي.

وقال السفير ناصر الشوربجى، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة، إن مبادرة أنا إنسان تحمل الكثير من الأهداف والقيم والأفكار التنموية للعاملين في مجال الخدمات المساندة، وهى الأولى من نوعها في خدمة فئات عمال النظافة مما يؤهلها بقوة؛ للمنافسة على لقب أفضل مبادرة مجتمعية على مستوى الوطن العربي.

ومن جانبها، أعربت ندى سمير مؤسس مبادرة "أنا إنسان"، عن فخرها لكونها جزءا من مؤسسة مصر للصحة والتنمية المستدامة مؤكدة أنها من المؤسسات الرائدة في تشجيع المبادرات والشباب الطامحين لخدمة المجتمع وقالت: إن مشاركتها في مؤتمر المنجزين العرب هدفه في المقام الأول نشر ثقافة الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية وعلى رأسهم عمال النظافة، وتبادل الخبرات مع كل الجهات المعنية بالتنمية المجتمعية في مصر والوطن العربي.

"أنا إنسان" تنافس على جائزة أفضل مبادرة مجتمعية عربية في 2018
"أنا إنسان" تنافس على جائزة أفضل مبادرة مجتمعية عربية في 2018
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