عشماوي: العثور على "الأمير واجي" أثناء أعمال الحفائر

نجحت البعثة الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار والعاملة في منطقة الخلوة بالفيوم؛ في الكشف عن بئر دفن تقع شرق مقبرة "الأمير واجي" أحد أمراء الدولة الوسطى.



وقال الدكتور أيمن عشماوي رئيس البعثة للدستور إن الكشف عن بئر الدفن تم أثناء أعمال الحفائر التي بداتها البعثة أواخر الشهر الماضي.



وأشار عشماوي إلى أن منطقة "الخلوة" تقع في أقصى جنوب الفيوم على بعد 40 كيلو من المدينة وتحتوي على جبانة من عصر الدولة الوسطى وتحديدا عصر الملك أمنمحات الثالث، مضيفًا أن الجبانة استخدمت أيضا في العصر البيزانطي ويوجد بداخلها مقبرة الأمير واجي حاكم إقليم الفيوم ومقبرة أخرى لأمه "نبت موت".