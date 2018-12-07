القاهرة : الجمعة 07 ديسمبر 2018
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الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 10:04 ص

عشماوي: العثور على "الأمير واجي" أثناء أعمال الحفائر

الدكتور أيمن عشماوي
الدكتور أيمن عشماوي رئيس البعثة للدستور
الفيوم - مصطفي عبدالله الصعيدي
dostor.org/2425865

نجحت البعثة الأثرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار والعاملة في منطقة الخلوة بالفيوم؛ في الكشف عن بئر دفن تقع شرق مقبرة "الأمير واجي" أحد أمراء الدولة الوسطى.

وقال الدكتور أيمن عشماوي رئيس البعثة للدستور إن الكشف عن بئر الدفن تم أثناء أعمال الحفائر التي بداتها البعثة أواخر الشهر الماضي.

وأشار عشماوي إلى أن منطقة "الخلوة" تقع في أقصى جنوب الفيوم على بعد 40 كيلو من المدينة وتحتوي على جبانة من عصر الدولة الوسطى وتحديدا عصر الملك أمنمحات الثالث، مضيفًا أن الجبانة استخدمت أيضا في العصر البيزانطي ويوجد بداخلها مقبرة الأمير واجي حاكم إقليم الفيوم ومقبرة أخرى لأمه "نبت موت".

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