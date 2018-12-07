محافظ البحيرة يوجه بوضع لافتات مرورية وتشجير مدخل وادي النطرون

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بزراعة النخيل المثمر، بداية من مدخل مدينة وادي النطرون وحتى الأديرة بطول 16 كيلو مترا، وتركيب البنرات المضيئة بمدخل بيت الوادي على طول الطريق، ووضع لافتة إرشادية في الجزيرة أمام مدخل بيت الوادي موضحًا عليها معالم بيت الوادي، ووضع لافتة مرورية موضح عليها اتجاهات الأديرة.



وشدد محافظ البحيرة على سرعة استكمال أعمال إقامة نقطة طوارئ بجوار مزرعة دير القديسين ورفع كفاءة وتطوير منطقة الأديرة ومداخل المدينة وتزويدها بالمرافق الحيوية والخدمات اللوجستية المختلفة وذلك بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية.



وأكد محافظ البحيرة، أنه تم الإنتهاء من أعمال رصف طريق بيت الوادى وإستكمال ورصف طريق دير الأنبا بيشوى ودير البراموس وإنارتهما وتركيب كشافات الإنارة على الأعمدة، كما تم الإنتهاء من أعمال رفع كفاءة ورصف الطرق الداخلية وإستكمال توصيل كافة المرافق من مياه شرب وصرف صحي وكهرباء لمسار الرحلة.