القاهرة : الجمعة 07 ديسمبر 2018
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الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 06:53 ص

القضايا السياسية والعرقية والموسيقى تُهيمن على ترشيحات جولدن جلوب

القضايا السياسية
وكالات
dostor.org/2425835

هيمنت الأفلام حول القضايا العرقية والسياسية والموسيقى على الترشيحات لجوائز جولدن جلوب مستهلة الطريق لموسم الجوائز الطويل في هوليوود والذي يُتوج بحفل جوائز أوسكار في فبراير.

وتصدر فيلم الكوميديا السوداء "النائب" (فايس) والذي يتناول قصة صعود نائب الرئيس الأمريكي السابق ديك تشيني الأفلام المرشحة بحصوله على ستة ترشيحات.

وجاءت بعده النسخة الجديدة من الفيلم الغنائي "مولد نجمة" (إيه ستار إز بورن) بطولة ليدي جاجا وفيلم الكوميديا التاريخي البريطاني "المفضل" (ذا فيفوريت) وفيلم "الكتاب الأخضر" (جرين بوك) الذي يتناول التمييز العنصري في أمريكا في فترة الستينيات بخمسة ترشيحات لكل منها.

ووصف آدم ماكاي مخرج فيلم "فايس" فيلمه الجديد الذي يؤدي فيه النجم البريطاني كريستيان بيل دور تشيني بأنه "تجسيد مُذهل للسلطة".

وقال ماكاي لرويترز "ما حاولنا فعله هو أن نصورالزمن الذي نعيش فيه والذي يمكن أن يكون غريبا جدا أو دراميا جدا أو مأساوية جدا في ذات الوقت".

وجوائز جولدن جلوب التي تختارها رابطة الصحافة الأجنبية في هوليوود ستقدم في أول حفل كبير ضمن موسم حافل بمهرجانات الجوائز في هوليوود وستسلم الجوائز في السادس من يناير في بيفرلي هيلز.

وقال فيجو مورتينسين بطل فيلم (جرين بوك)، الذي رُشح لجائزة أفضل ممثل هو والبطل الآخر للفيلم ماهرشالا علي الذي رشح لجائزة أفضل ممثل مساعد، في بيان إن الفيلم وهو من إنتاج شركة يونيفرسال بيكتشرز يجمع بين الأمل والتراحم ويدعو الجمهور إلى "النظر بعمق في ماضي مجتمعنا وحاضره".

ورُشحت الممثلة البريطانية أوليفيا كولمان لجائزة أفضل ممثلة عن دور الملكة آن في فيلم "ذا فيفوريت".

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