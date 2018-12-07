الداخلية الألمانية: 4 من طالبى اللجوء تم ترحيلهم إلى اليونان منذ أغسطس

رحّلت ألمانيا أربعة من طالبي اللجوء بعد رفض طلباتهم، إلى اليونان، بينما لم ترحل أحدا إلى إسبانيا منذ توصلها إلى اتفاق بشأن إعادة التوطين مع البلدين في أغسطس، حسبما ذكرت وزارة الداخلية في برلين.



واتفقت برلين مع أثينا ومدريد على إمكانية ترحيل طالبي اللجوء الذين حاولوا بالفعل ودون جدوى تقديم طلبات لجوء في بلدانهم.



وذكر موقع "باز فيد نيوز جيرماني"، أن وزير الداخلية هورست زيهوفر خضع لانتقادات من جانب برلمانيين لعدم إبلاغه البوندستاج (مجلس النواب في برلمان برلين) حول الترتيبات بشأن عمليات الترحيل.



ورفضت وزارة الداخلية تلك الادعاءات قائلة إن الوزارة لم تتجاهل دور البرلمان في التعامل مع هذه القضية.



يشار إلى موقف زيهوفر المتشدد تجاه الهجرة تسبب في الأشهر الماضية في اضطرابات بتحالف المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل المكون من ثلاثة أحزاب (المسيحي الديمقراطي وشقيقه البافاري الحزب المسيحي الاجتماعي، والحزب الاشتراكي الديمقراطي).