القاهرة : الجمعة 07 ديسمبر 2018
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الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 06:44 ص

فنزويلا توقع اتفاقات بـ6 مليارات دولار مع روسيا

فنزويلا توقع اتفاقات
وكالات
dostor.org/2425832

قال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، إنه وقع اتفاقات مع روسيا بقيمة 6 مليارات دولار خلال زيارة أجراها في الآونة الأخيرة إلى موسكو.

وقال إن الاتفاقات تتضمن استثمارات في قطاع النفط وتعدين الذهب، بينما قال الرئيس الاشتراكي أيضا إنه اشترى 600 ألف طن من القمح للعام المقبل.

كما تحدث مادورو في تغريدته عن "تحالفات من أجل سعادة الشعب".

يشار إلى أن فنزويلا تعاني من أزمة اقتصادية وسياسية وإنسانية رغم احتياطاتها النفطية الهائلة، حيث تواجه نقصا واسع النطاق في السلع الرئيسية وارتفاع كبير للغاية في التضخم.

وغادر نحو ثلاثة ملايين شخص البلاد، وفقا للأمم المتحدة، وذهب أكثر من مليون شخص منهم إلى الجارة كولومبيا.

كما تستضيف بيرو والإكوادور والأرجنتين وتشيلي والبرازيل وبنما أعدادا كبيرة من اللاجئين الفنزويليين.

وأصبحت الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية معزولة بشكل متزايد وسط انتقاد دولي لنظام مادورو.

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