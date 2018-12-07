روسيا تختبر نسخة مضادة للدرونات من منظومة "بانتسير" للدفاع الجوى

أعلن موقع المشتريات الحكومية الروسية عن مناقصة لإجراء الاختبارات الجوية للصاروخ الجديد التابع لمنظومة "بانتسير" الروسية للصواريخ والمدافع المضادة للجو.



ونشر الموقع شروط المناقصة والموعد النهائي للاختبار، وهو أواخر ديسمبر الجاري، بحيث تختتم تلك الاختبارات بحلول يناير المقبل.



وفي وقت سابق، صرح نائب مدير عام شركة "الأنظمة الصاروخية فائقة الدقة"، سيرجي ميخايلوف، في حديث أدلى به لوكالة "إنترفاكس" الروسية، بأن منظومة "بانتسير" وجدت نفسها قادرة على مكافحة الدرونات على مدى 20-30 كيلومترا.



يذكر أن وزارة الدفاع الروسية كانت قد أفادت في وقت سابق بأن منظومات "بانتسير" الروسية تمكنت من صد 10 هجمات شنها الإرهابيون على المنشآت العسكرية الروسية.



وقد تم تصميم المنظومة على قاعدة المجمع الصاروخي المدفعي "تونجوسكا"، وتعد منظومة لا مثيل لها في العالم، إذ إنها قادرة على تدمير كافة وسائل الهجوم الجوي الحديثة والمستقبلية، وبالدرجة الأولى الأسلحة الذكية، وذلك على مدى يصل إلى 30 كلم وارتفاع يصل إلى 15 كلم.