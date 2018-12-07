ضبط 1053 مخالفة مرورية متنوعة بالغربية

نظمت الإدارة العامة للمرور بمديرية أمن الغربية، بقيادة العميد ماجد ناشد، أمس الخميس، حملة مرورية بمدن ومراكز المحافظة، نتج عنها تحرير وضبط 1053 مخالفة مرورية متنوعة، وكذا تحصيل 46 ألفا و700 جنيه غرامات فورية.



تلقى اللواء طارق حسونة، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد ماجد ناشد مدير إدارة مرور الغربية، بشن حملة مرورية بمدن ومراكز المحافظة، تم خلالها تحرير وضبط 1053 مخالفة مرورية متنوعة، وكذا تحصيل 46 ألفا و700 جنيه غرامات فورية، شملت "السير عكس الاتجاه والسير بدون لوحات معدنية والسير برخصة منتهية وبدون رخصة قيادة".



وضبط دراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات وبدون تراخيص وتحصيل 46 ألفا و700 جنيه غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار إخطار النيابات المختصة بذلك.