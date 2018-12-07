القاهرة : الجمعة 07 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
07:44 ص

"الحرازين" يدعو "حماس" للتجاوب مع الجهود المصرية وتحقيق المصالحة
01:26 ص

علا القبرصى: مصر تحت قيادة السيسى حريصة على التعاون مع الدول الإفريقية
09:36 م

"الرقم الصحيح".. فيلم وثائقي عن "تاريخ الحضارة الإنسانية في مصر"
05:11 م

عصام عبدالفتاح: لن نطبق «تقنية الفيديو» هذا الموسم وفقًا لتعليمات «فيفا»
03:46 م

السيسى يؤكد اهتمام مصر بتصنيع السيارات الكهربائية وذاتية القيادة
03:38 م

مجلس الوزراء يوافق مبدئيًا على مشروع قانون الجمارك
03:22 م

أوبك تتفق على خفض إنتاج النفط

02:44 م

الاحتلال يمنع محافظ القدس من دخول الضفة لـ6 أشهر
02:42 م

رئيس الوزراء يشهد اتفاقًا مع الشركة الأولى في العالم بمجال الشبكات
11:31 ص

"روائع كوكب الشرق" فى أمسية فنية بمكتبة القاهرة الكبرى
12:42 ص

ليفربول يجتاز بيرنلى بثلاثية.. وتشيلسى يسقط أمام وولفرهامبتون
10:34 م

بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وبيرنلي في الدوري الانجليزي
عالم
الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 06:14 ص

ترامب يعرب عن ثقته بالتوصل للاتفاق تجارى مع الصين فى غضون 90 يوما

ترامب يعرب عن ثقته
وكالات
dostor.org/2425824

أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن ثقته بحل الجدل التجاري الدائر بين بكين وواشنطن في غضون 90 يوما.

وقال ترامب تعقيبا على تصريحات وزارة التجارة الصينية التي أعربت عن ثقتها بالتوصل لاتفاق تجاري مع أمريكا في غضون ثلاثة أشهر: "أنا متفق!"

هذا وأعلن ممثل وزارة التجارة الصينية، هاو فين، أن الصين والولايات المتحدة وضعتا أمام أنفسهما هدفا بإلغاء كافة الرسوم الإضافية خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وقال فين خلال إيجاز صحفي: "خلال الأيام الـ 90 المقبلة، الصين والولايات المتحدة تضعان أمام أنفسهما هدفا بإلغاء كافة الرسوم الإضافية".

وتأتي التصريحات الصادرة عن وزارة التجارة الصينية بعد فترة من الهدوء النسبي في بكين بعدما توصل ترامب ونظيره الصيني شي جين بينغ لهدنة مؤقتة في الحرب التجارية بينهما في اجتماع عشاء على هامش أعمال قمة" مجموعة العشرين" في الأرجنتين.

وفي بيان موجز على موقعها الإلكتروني، قالت الوزارة إن الصين ستسعى للتحرك بشكل سريع لتطبيق مسائل معينة متفق عليها بالفعل في الوقت الذي يقوم فيه الجانبان "بدفع عمل المفاوضات في غضون 90 يوما بموجب جدول زمني وخريطة طريق واضحة".

هذا وبدأت الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، عقب الـ6 من يوليو العام الحالي، في حين دخلت الرسوم الجمركية المتبادلة لهاتين الدولتين حيز التنفيذ، حيث فرضت الولايات المتحدة الأمريكية رسوما بنسبة 25 بالمئة على استيراد 818 منتجا من الصين، وذلك بحجم 34 مليار دولار أمريكي سنويا.

ومن جانبها وكإجراءات مضادة فرضت الصين في نفس اليوم، رسوما جمركية بنسبة 25 بالمئة على استيراد كمية مساوية من البضائع الأمريكية.

اقرأ أيضًا
منذ حوالي 17 ساعة

الاحتلال يمنع محافظ القدس من دخول الضفة لـ6 أشهر

منذ 5 أيام

"داخلية" غزة تصدر أحكامًا ضد عملاء لإسرائيل غدًا

منذ اسبوع

إوعى البرج.. مُنجِّم مشاهير «هوليوود» يكشف طبيعتك فى العمل من تاريخ ميلادك

منذ أقل من شهر

نتنياهو يلعب بسلاح التطبيع مع السودان والبحرين

منذ أقل من شهر

أمريكا تغلق معبرا حدوديا فى كاليفورنيا وسط ضغوط من المهاجرين

منذ أقل من شهر

أنباء عن تعديل وزارى ينهى خدمات وزير الخارجية السورى وليد المعلم‎

الآن

"الأوقاف" تكشف حقيقة زيادة دخل الأئمة

مدرب ليفربول: ماذا تريدون من محمد صلاح؟

السعودية تطلق قمرين صناعيين لأغراض الاستطلاع

النفط يهبط بعد تأجيل أوبك لقرار بشأن الإنتاج

ads
الأكثر قراءة

مدرب ليفربول: ماذا تريدون من محمد صلاح؟

بعد 3 أشهر من الزواج.. ضبطها زوجها فى أحضان عشيقها فقتلته

تكثيف أمني في 6 أكتوبر: صلاح والهضبة هنا

أب يلقي بأبنائه الثلاثة في نيل إمبابة وينتحر

ألبومات الصور

هدايا الكريسماس للغني والفقير.. والنساء الأكثر إقبالًا على الشراء

إحنا آسفين يا نيدفيد

جماهير الأهلى.. حب تحت المطر

فيديو.. "الكاب" أبرز وسائل قاطنى الدقى للهروب من مياة الأمطار

نجم الساعة

انتصار الزعيم.. وثائق معركة عادل إمام و«الإخوان» حول «الواد سيد الشغال»

الأكثر قراءة

مدرب ليفربول: ماذا تريدون من محمد صلاح؟

بعد 3 أشهر من الزواج.. ضبطها زوجها فى أحضان عشيقها فقتلته

تكثيف أمني في 6 أكتوبر: صلاح والهضبة هنا

أب يلقي بأبنائه الثلاثة في نيل إمبابة وينتحر

كشكول

"بنات عين شمس" تحتفل بيوم الوفاء السنوي

عين شمس تنظم المؤتمر الأفريقي للقسطرة التداخلية لعلاج أمراض القلب

ندوة فى "السادات" الأزهرية عن دور الحماية المدنية

فوز طالبة بحاسبات عين شمس ببطولة العالم لكرة السرعة

ملتقي تعريفى بمعايير الجودة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بطب المنوفية

الأمصار

ثورة طبية على الطريق.. أعضاء الحيوانات ستنقل إلى البشر

الجزائر تسحب صناديق الزكاة من مساجدها

معلم مصري يوعي بمرض السرطان بعرض مسرحي "صور"

وزير الطاقة الروسي لن يحضر مناقشة خفض إنتاج النفط بفيينا

وزير الدفاع اليوناني يحث المواطنين على التبرع لشراء معدات عسكرية

مرايا الابداع

بالحَجْم الملكى

الكاتب الأمريكى ج.د. سالينجر

منوعات

علماء يكشفون مفتاح تجنب الوفاة المبكرة

الفائزان بنوبل الطب يوضحان مستقبل علاج السرطان

اكتشاف سلحفاة تحمل طبقة طينية من الأرض على ظهرها

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

7 مأكولات صحية تساعد على زيادة إدرار حليب الثدي

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎