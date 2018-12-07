وزير النفط العراقى يعرب عن ثقته بالتوصل لاتفاق بشأن إنتاج النفط فى "أوبك+"

أعرب وزير النفط العراقي ثامر الغضبان، عن ثقته من إمكانية التوصل للاتفاق بشأن إنتاج النفط في "أوبك+".



وقال الغضبان لوكالة "سبوتنيك": "نحن ما زلنا نتناقش فيما بيننا، وغدا سوف نناقش مع شركائنا من خارج "أوبك"، وأنا واثق من إمكانية التوصل للاتفاق".



وأكد الغضبان مشاركته في اجتماع"أوبك" صباح اليوم الجمعة، قائلا بهذا الصدد: "بالطبع سأشارك".



هذا وأوصى اجتماع لجنة المتابعة الوزارية في فيينا، يوم 5ديسمبر، بتخفيض إنتاج النفط في النصف الأول من عام 2019، ولكن حتى الآن دون تحديد حجم معين من التخفيض.



وبحثت هذه القضية في مؤتمر منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) يوم 6 كانون الأولديسمبر، وسيليه اليوم اجتماع وزاري للدول الـ25 المشاركة في اتفاقية "أوبك+".



وانخفضت أسعار النفط العالمية، في ظل معنويات تتسم بالحذر مع تراجع الأسواق المالية الأوروبية والآسيوية ترقبا لاجتماع كبار مصدري الخام في العالم.