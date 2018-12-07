استقالة 18 نائب من البرلمان الإيرانى بسبب أزمة المياه

استقال 18 نائبا عن محافظة أصفهان الإيرانية، من البرلمان الإيرانى، احتجاجا على وقف مشروع نقل المياه من نهر كارون إلى المحافظة، وسط استياء عارم في البلاد من أزمة اقتصادية واجتماعية.



وطالب هؤلاء النواب الرئيس حسن روحاني، بالوفاء بوعوده الانتخابية التي قطعها لسكان أصفهان.



وأكد النواب المستقيلون في رسالتهم للرئيس بالقول: "إذا لم نستطع تأمين مياه الشرب لسكان محافظة أصفهان فما الجدوى من استمرارنا في عملنا النيابي".



يذكر أن السبب الرئيسى الذي دفع هؤلاء النواب للاستقالة، كان إيقاف مشروع بناء سد "كوهرنگ 3" على روافد نهر كارون في الأحواز.