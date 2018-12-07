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الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 02:36 ص

قطار تاريخى حمل "بوش الأب" لمثواه الأخير

قطار تاريخى حمل بوش
وكالات
dostor.org/2425808

وصل جثمان الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج إتش.دبليو بوش، بالقطار التاريخي "4141" إلى مكتبته الرئاسية في تكساس، الخميس، حيث ووري الثرى في أعقاب مراسم جنائزية في كنيسة بهيوستن.

وهذه هي المرة الأولى منذ وفاة الرئيس الأسبق دوايت أيزنهاور في عام 1969، التي يتم فيها تشييع رئيس سابق على متن قطار إلى مثواه الأخير.

وحمل حرس الشرف نعش بوش إلى قبره خلف مكتبته الرئاسية، بينما حلقت طائرات تابعة للبحرية في الأجواء تحت إشراف الرئيس الأسبق جورج بوش الابن.

وجرى دفن جثمان بوش الأب بجوار زوجته باربارا، التي توفيت في أبريل الماضي وابنته روبن التي توفيت في سن الـ3 في عام 1953.

وكان جثمان بوش الأب، الذي توفي الأسبوع الماضي في تكساس، عن 94 عاما نقل بالطائرة إلى الولاية، مساء الأربعاء، بعد مراسم الجنازة الرسمية، التي ترددت خلالها كلمات الإشادة به باعتباره محاربا ورجل دولة يتصف بحنو شخصي نادر.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، حمل القطار، المزين بالعلم الأمريكي ويحمل عبارة "تراث يدعو للفخر ومستقبل قوي"، النعش المغطى بالعلم، ويظهر من خلف لوح زجاجي، إلى تكساس مثواه الأخير.

وتم نقل جثمان الرئيس الأسبق، بالقطار لمسافة تصل لنحو 70 ميلا من هيوستن إلى محطة كوليدج بولاية تكساس، في رحلة استغرقت نحو ساعتين ونصف مرورا بـ5 مدن، وأصطف الآلاف لوداعه.

وأوضحت الصحيفة أن نقل الجثمان بهذا القطار التاريخي، جاء تكريما للرئيس الأسبق، الذي كشف النقاب عنه في جامعة "تكساس آيه آند إم" في عام 2005، وكان يجوب الولايات المتحدة منذ ذلك الوقت.

وأشارت إلى أن بوش الأب أوصى أن يكون تشييعه إلى مثواه الأخير في هذا القطار، الذي استخدمه خلال حملته لدخول البيت الأبيض وشهد رحلات عائلية لأسرته.

يذكر أن جنازة "بوش الأب" شملت نحو 1200 شخص للمشاركة في توديع الرئيس الـ41 للبلاد، في كنيسة مارتن بالأسقفية، من بينهم الرئيس الحالي والرؤساء السابقون وزعماء ومدنيون ورياضيون.

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