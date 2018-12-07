القاهرة : الجمعة 07 ديسمبر 2018
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الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 02:29 ص

الفائزان بنوبل الطب يوضحان مستقبل علاج السرطان

الفائزان بنوبل الطب
وكالات
dostor.org/2425806

أعرب الفائزان بجائزة نوبل للطب هذا العام عن توقعهما بحدوث تقدم كبير في علاج السرطان خلال العقود القليلة القادمة، في الوقت الذي استبعدا فيه صعوبة القضاء على المرض بشكل كامل.

وأدلى الأمريكي جيمس أليسون، والياباني تاسكو هونجو، بتقيمهما في مؤتمر صحفي، قبل الحصول على جائزة نوبل التي تصل قيمتها إلى 9 ملايين كرونه (999 ألف دولار).

وأعلنت لجنة نوبل فوز العالمين بالجائزة في أكتوبر لعملهما في العلاج المناعي - تفعيل نظام الدفاع الطبيعي للجسم لمكافحة الأورام.

وقال أليسون، مستشهدا بالتطور الذي حدث في علاج بعض أشكال السرطان بما في ذلك سرطان الجلد "سنقترب في القريب العاجل من علاج بعض أنواع السرطان"، لكنه أضاف "أن العالم لن يخلو من السرطان بشكل كامل".

وتوقع هونجو أن يتم استخدام العلاج المناعي في النهاية ضد معظم أنواع السرطان، بالتعاون في الأغلب مع العلاج الإشعاعي أو الكيميائي.

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