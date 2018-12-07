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الجمعة 07/ديسمبر/2018 - 02:20 ص

تأجيل 6 مباريات فى الدورى الفرنسى بسبب الاحتجاجات

تأجيل 6 مباريات فى
مروة عنبر
dostor.org/2425805

ارتفع عدد المباريات المؤجلة في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم إلى 6 وسط مخاوف من الاحتجاجات ضد الحكومة.

كما ستنشر فرنسا آلالاف من قوات الأمن غدا السبت من أجل مواجهة موجة أخرى من الاحتجاجات ضد ارتفاع تكاليف المعيشة في البلاد، وفقا لوكالة رويترز.

وقررت السلطات تأجيل مباراتي سانت إيتيين ضد أولمبيك مرسيليا يوم الأحد وقمة الساحل الجنوبي بين موناكو ونيس، اليوم الجمعة.

وقالت رابطة الدوري إنها قررت تأجيل مواجهتي تولوز ضد أولمبيك ليون وأنجيه ضد بوردو.

وأشارت صحيفة ليكيب إلى أن مباراة نيم ضد نانت كانت المواجهة السادسة التي يتم تأجيلها وهو ما يعني إقامة أربع مباريات فقط في هذه الجولة من بينها مباراتان غدا السبت ومثلهما يوم الأحد.

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