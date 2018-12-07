"الحرازين" يدعو "حماس" للتجاوب مع الجهود المصرية وتحقيق المصالحة

قال القيادى بحركة فتح الدكتور جهاد الحرازين، إن الإدارة الأمريكية تلقت صفعة جديدة بفشل مشروع قراراها فى الأمم المتحدة ليؤكد العالم الحر بأن لا للهيمنة الأمريكية، ولن تكون تلك الدول أداة طيعة فى يد الإدارة الأمريكية، بل أصبحت تدرك حجم الانحياز الأعمى لدولة الاحتلال، وجاء الرد برفض التصويت على مشروع القرار، وإلزام الجمعية بحصول القرارعلى ثلثى الأعضاء لتمريره.



وأضاف "الحرازين" فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن فشل الإدارة الأمريكية وحليفتها دولة الاحتلال جاء بعد الجهد الكبير الذى بذل من الدبلوماسية الفلسطينية والعربية ودول العالم الحر لوقف سياسة الكيل بمكيالين التى تنتهجها الإدارة الأمريكية، فكان الانتصار بالجمعية العامة لصالح الشعب الفلسطينى وقيادته وعلى رأسها الرئيس محمود عباس الذى أعطى التوجيهات منذ اللحظة الأولى للخارجية الفلسطينية لإسقاط المشروع.



وأوضح "الحرازين" أنه بسقوط مشروع القرار تكون الإدارة الأمريكية ومندوبتها تلقت صفعة جديدة فى الأروقة الدولية.



وبعث الحرازين رسالة لحركة حماس أنه يجب عليها أن تلتقط الفرصة وتتجاوب مع الجهود المصرية، وتذهب نحو تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه فى أكتوبر ٢٠١٧ بالقاهرة لمواجهة المخططات الأمريكية والإسرائيلية واستثمار حالة الوعى والدعم الدولى للقضية ونضال الشعب الفلسطينى.



كما دعا الإدارة الأمريكية بأن تدرك بأنه لم يعد ينطلى على المجتمع الدولى دموع التماسيح التى تذرف من نيكى هيلى وبنيامين نتنياهو.